هبة محمد علي: حديث “الحرية والتغيير” عن البرنامج الإسعافي كان نظرياً





نفت وزيرة المالية السابقة، هبة محمد علي، تسلمهم برنامجاً إسعافياً من تحالف قوى الحرية والتغيير، وأكدت أن الحديث عن البرنامج الإسعافي كان حديثاً نظرياً فقط من قبل الحرية والتغيير.

فيما وصفت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بـ”المؤلمة”، لكنها قالت إنها ستعمل على تعافي الاقتصاد في وقت وجيز, وإنه لن يطول أمدها.

وأكدت الوزيرة السابقة، في مقابلة مع (الحداثة)، تُنشر لاحقاً، أن الاتجاه العام سيكون للتنمية، وأن الاقتصاد سيبدأ في الصعود، وكشفت أن قوى الحرية والتغيير لم تسلمهم برنامجاً إسعافياً، كما ظلت تصرِّح.

وقالت إن الحكومة ستنشئ بنوكاً جديدة بنظامين (إسلامي وتقليدي)، فيما أقرت ببطء النظام المصرفي في السودان، وذكرت أنه يحتاج إلى مراقبة صارمة، في وقت أكدت على نية الحكومة تنفيذ حزمة حوافز للمغتربين.

الخرطوم – مصعب محمد علي

صحيفة الحداثة