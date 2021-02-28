(قحت) تتمسك برئاسة التشريعي والثورية تتحفظ





أكدت مصادر بأن خبر (الجريدة) الذي كشف عن أن سبب تأخر اعلان المجلس التشريعي هو عدم اتفاق الشركاء حول رئاسته صحيح ، وقطعت المصادر بتمسك قوى الحرية والتغيير برئاسة المجلس وأن علي الريح السنهوري هو أقوى المرشحين ، ونوهت في الوقت ذاته إلى أن الجبهة الثورية ترفض ذلك، ورأت أن المجلس معين وبالتالي ليس بالضرورة أن يتم اختيار الرئيس من الكتلة الاكبر خاصة وأن المكون العسكري يترأس السيادي و(قحت) تترأس مجلس الوزراء وعليها التنازل عن رئاسة التشريعي، فيما شددت (قحت) بحسب المصادر بأن الأوزان (الكتل) حددها الاتفاق.

صحيفة الجريدة