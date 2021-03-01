جملة العربات غير المقننة التيَ دخلت السودان في الفترة في الاول يناير وحتى اليوم الأول من مارس بلغت 70284 سيارة
أعلنت اللجنة الفنية لحصر العربات غير المقننة وجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة انتهاء فترة التمديد بخصوص العربات التي لم يسع ذويها لتوفيق اوضاعها بحلول الساعة 12 منتصف الليل اليوم الأول من مارس الجاري.
وقال الدكتور الفريق ركن عبد الهادي عبدالله عثمان المقرر والمنسق الغني للجنة العليا لحصر العربات غير المقننة وجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة في تصريحات لسونا يوم الإثنين ان هدف الدولة وقف ظاهرة إدخال السيارات غير المقننة بشكل نهائي وذلك للاثار الضارة الكبيرة التي تكبدها للاقتصاد الوطني وتعرض البنيات التحتية للطرق للتدمير والبيئة للتخريب.
وتفقد اللواء عثمان محمد حامد ممثل قوات الدعم السريع رئيس اللجنة الفنية لحصر العربات غير المقننة وجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة موقع تجميع العربات بحظائر “قرى” اليوم.
واكد العميد محمد نور الدين مدير نقطة جمارك قري في تنوير لدى اجتماعه اليوم باللجنة الفنية ان جملة العربات غيرالمقننة التيَ دخلت السودان في الفترة في االاول يناير وحتى اليوم الأول من مارس بلغت70284 ( 70 الف عربة. مائتين وثمانين واربعة سيارة) بلغت جملة السيارات لولاية الخرطوم منها 28105 سيارة ( ثمانية وعشرون الف ومائة وخمسة سيارة).
وشدد العميد نور الدين انه من خلال الرصد والمتابعة تبين ان هناك شركات تجارية كبرى منها ما هي شركات سودانية واخرى اجنبية قامت بعملية ممنهجة تستهدف الأضرار بالبلد عبر تدمير الاقتصاد إذ اتثبت بوليصات الشحن الجنوبيةانها تم شحنها عبر سفن تراوحت شحنتها بين 700 الي 1800 سيارة من مواني كوريا الجنوبية إلى مواني بن غازي بليبيا ومن ثم تدخل بطرق غير مقننة للسودان..
وستخضع التقارير المرفوع للجنة الفنية من جهات الاختصاص للتقييم ورفع تقريرها للجنة العليا لاتخاذ القرار بشأنها خاصة فيما يتعلق بعملية تمديد فترة السماح.
الخرطوم ١-٣-٢٠٢١(سونا)
تعليق واحد
يا سبحان الله .. بلدي بلد العجائب.. نمنع فيه نحن المغتربون من إدخال السيارة إلا عن طريق تأشيرة خروج نهائي.. وجمارك.. ويمنح هؤلاء فرصة لتقنيين سيارات تدخل للبلاد عن طريق ليبيا ودارفور وأغلبها مسروقة من ليبيا.. كلها لناس أصحاب مصالح ونأفذين كبار في الحركات المسحلة وغيرها .. وهذا من الكسب الحرام.. وتقنن لماذا هذا السؤال أجب عليه يا البرهان ويا حمتي ويا حمدوك.. هل هناك خيار وفقوس في التعامل.. بل هناك سيارات تشحن من السعودية وكوريا وغيرها لتشاد وتدخل دارفور.. ما هذا الهراء يا جماعة كفاية إرهاق للدولة من المنتفعين وعديمي الضمائر. لو صودرت مرة واحدة لتوقف هؤلاء المنتفعين.. فهل من مجيب لإيقاف هذا الهراء.. ولا تمديد ولا حاجة ثانية المصادرة المصادرة أي واحد سائق سيارة بوكو حرام ولا بوكو حلال المصادرة المصادرة واعادة هيبة الدولة واجب من الحكام…