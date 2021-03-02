تركي آل الشيخ يعلنها: هناك أخبار سارة ستسعد جمهور الهلال





أعلن الرئيس الفخري لنادي الهلال، تركي آل الشيخ، عن أخبارٍ سارةٍ ستسعد جمهور الهلال في الساعات المقبلة.

وقال تركي آل الشيخ في تدوينة على صفحته الرسمية، الثلاثاء،” جمهور الهلال السوداني أحب أنّ اطمنكم، لا تقلقوا في ظلّ وجود أخي هشام السوباط ولجنة التطبيع”.

وأضاف” أعرف أنّ هنالك أخبار ستسعدكم، اطمئنوا وارتاحوا”.

والأثنين، أعلن الهلال السوداني عن اتّفاقه مع المدرب المصري حماد صديقي خلفًا للصربي زوران بعد إقالته مؤخرًا.

ويحلّ الهلال السوداني ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري ضمن المرحلة الثالثة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

باج نيوز