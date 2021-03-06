المريخ يتعاقد رسمياً مع المدرب الإنجليزي لي كلارك





تعاقد نادي المريخ رسمياً مع المدرب الإنجليزي لي كلارك، لمدة موسم واحد، للإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة.

واستقبل رئيس نادي المريخ المريخ آدم سوداكال، مساء اليوم بمكتبه بالخرطوم المدرب الإنجليزي، والذي سبق له ان لعب لأندية نيوكاسل وسندرلاند وفولهام، وخاض مع هذه الأندية عقداً كاملاً من الزمان في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة مواسم في دوري الدرجة الأولى، وقد تعاقد معه نيوكاسل وهو في الرابع عشر من عمره ولعب للفريق الأول من سن السابع عشر، وذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أنهى نيوكاسل ذلك الموسم في المركز الثاني تحت قيادة كيفين كيجان، وحينما لعب في الدرجة الأولى صعد كلارك مع فريقه إلى الدوري الإنجيلزي الممتاز وقد لعب ثلاثة مواسم من خمس قضاها مع الماكبس، ويعد كلارك من أساطير نيوكاسل الذين صعدوا بالفريق من الدرجة الثانية إلى الأولى ثم إلى المنافسة في الممتاز، حيث نافس على الدوري الممتاز لعدة مواسم برفقة نجوم أخرى مثل ألان شيرر وبول جاسكوين وبيتر بيردسلي، وكان كلارك من أميز لاعبين خط الوسط في إنجلترا ولعب خمسمائة مباراة من ضمنها “265” مباراة مع نيوكاسل وأحرز خلالها “60” هدفاً من ضمنها أهداف شهيرة كهدفه في مرمى مانشستر يونايتد، وارتدى شارة الكابتن لنيوكاسل وفولهام وكان يرتدى الرقم “10” كما لعب لي كلارك لمنتخب إنجلترا في العصر الذهبي عام 1997 بجوار أمثال ديفيد بيكهام في بطولة ترني الفرنسية استعدادا لكأس العالم 1998 وخاض مباريات عديدة مع منتخبات إنجلترا للشباب.

بعد إنهاء مسيرته في الملاعب قاد أسطورة نيوكاسل، الفريق الرديف لنيو كاسل، وعمل مساعداً لمدرب نيو كاسل وتعلم كلارك على يد مدرب نيوكاسل الشهير جلن رويدر الذي اقتنع بكلارك كمساعد واصطحبه معه إلى نادي نورويتش سيتي أيضاً كمساعد.

تولى كلارك أول منصب كمدير فني في نادي هدرسفيلد تاون في سن السادس والثلاثين قبل أن يدرب برمنجهام سيتي وبلاكبول وكيلمارنوك في الدوري الاسكتلندي الممتاز ونادي بيري.

حقق مع هدرسفيلد إنجازات عدة من ضمنها عدم الخسارة لـ”44″ مباراة متتالية ويعد ذلك رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي.

كما قاد هدرسفيلد في “55” مباراة وخسر فقط في ثلاث مباريات وكان مدرب الشهر للاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات في موسم واحد وتحت قيادته حقق هدرسفيلد أفضل نتائج خارج أرضه في تاريخ النادي حتى الآن.

مع كيلمارنوك تولى الفريق وهو في موقف حرج في الدوري الإسكتلندي الممتاز وأنها معه الموسم في المركز السادس.

حينما تعاقد نادي بيري معه كان قبل أخير الدوري وبأربع عشرة مباراة متبقية وطلب منه عدم الهبوط ونجح كلارك في ذلك وأكد رئيس نادي بيري أن تعيينه كان قراراً ناجحاً.

أنهى خمسة مواسم تدربيية إما بالصعود أو في ملحق الصعود أو البطولة وفي الفترة الأخيرة استغل نادي ليستر سيتي في الدوري الممتاز خبرات كلارك في تحليل أداء الأندية المنافسة لهم وعمل كلارك كممتحن وموثق لشهادات التدريب العليا لاتحاد الكرة الإيرلندي.

صحيفة السوداني