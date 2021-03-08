في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه.. جمال فرفور: حزنت لإفساد فرحة الفنان محمد ميرغني.. على الفنانين اتخاذ موقف حاسم





علّق الفنان جمال فرفور بعد العقوبة التي صدرت في مواجهته بالغرامة ومنعه من الغناء لمدة ثلاثة أشهر، بأنه غير متأثر منها بقد، تأثره على إفساد فرحة الفنان محمد ميرغني الذي ذهب للمشاركة في حفل تكريم.

موضحاً (بالنسبة لقرار المنع من الغناء عادي بالنسبة لي، لأنني من نفسي متوقف من إقامة الحفلات منذ الموجة الأخيرة لكورونا، وقرار الوالي، ولكن نسبة لعدم تطبيق القرار على الجميع نطالب الفنانين باتخاذ موقف حاسم).

واختتم: (حقيقة لم أحزن ولم أتأسف لما حدث لي والفرقة الموسيقية، بقدر تأسفي على إفساد فرحة فنان قامة مثل الفنان محمد ميرغني الذي أبلغه اعتذاري وأسفي الشديد، وأقول له لا تهاجر هذه هي بلدك وهؤلاء هم أهلك والقادم أحلى بأذن الله) .

الجدير بالذكر أنه ألقي القبض على الفنان جمال فرفور وعدد من أفراد فرقته الموسيقية أثناء مشاركته في حفل تكريم الفنان الكبير محمد ميرغني بمطعم جوري وتم تغريمه خمسين ألف جنيه ومنعه من الغناء لمدة ثلاثة أشهر وعند مخالفته السجن ستة أشهر، كما أوقعت غرامة على العازفين قدرها ٢٠ ألف جنيه لكل عازف.

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

صحيفة السوداني