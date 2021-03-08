القبض على الفنان طه سليمان في العمارات





ألقت شرطة النظام العام بالديم القبض على الفنان طه سليمان أثناء مشاركته في حفل زواج بمنطقة العمارات في الخرطوم.

حيث داهمت الشرطة مكان الحفل وتم اقتياده لقسم الشرطة ومعه عدد من العازفين للتحقيق معهم وعمل الإجراء اللازم، فيما يمثلون صباح اليوم أمام قاضي المحكمة لإصدار الحكم عليهم.

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

صحيفة السوداني