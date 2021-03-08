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القبض على الفنان طه سليمان في العمارات
ألقت شرطة النظام العام بالديم القبض على الفنان طه سليمان أثناء مشاركته في حفل زواج بمنطقة العمارات في الخرطوم.
حيث داهمت الشرطة مكان الحفل وتم اقتياده لقسم الشرطة ومعه عدد من العازفين للتحقيق معهم وعمل الإجراء اللازم، فيما يمثلون صباح اليوم أمام قاضي المحكمة لإصدار الحكم عليهم.
الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله
صحيفة السوداني
6 تعليقات
ما التهمة التي أقتيد بها للمحكمة
ما التهمة التي أقتيد من أجلها للمثول أمام القضاء
التهمة هي خرق قوانين مكافحة كوفيد 19 حيث تمنع التجمعات، وفي رأيي كان على الشرطة أيضا اقتياد العريس وولي أمر العروس
كفاية استهتار بالقوانين
النظام العام وين يا اعمام ؟
ناس الجبليه والدوليه بسافرو للحفله عديل ويرمي جبنا في حفلات ناس الشرطه وين من الكلام ده ولا بس داير قروش الفنانين
(النظام العام) دي محشورة حشر في الخبر .. وطبعاً دا شغل بتاع فلول القصد منه التشويش والارباك بالإيحاء ان مؤسسات نظام الكيزان ما زالت موجودة