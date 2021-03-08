فيما نجا حسين الصادق وإنصاف مدني القبض على الفنان (ودراوة) في حفل ميلاد ابنة الفنانة هاجر كباشي





ألقت شرطة النظام العام القبض على الفنان محمد عادل الشهير بـ(ود راوة) أثناء مشاركته بالغناء في حفل عيد ميلاد ابنة الفنانة هاجر كباشي الذي أقيم في إحدى المزارع التي تقع جنوب سوبا وتم اقتياده الى قسم شرطة النظام العام بالديم ومعه عدد من العازفين لمخالفته قانون الطوارئ الصحية الخاص بكورونا، فيما سيصدر صباح اليوم حكم المحكمة

فيما توافد الى قسم الشرطة عدد كبير من الفنانين الذين كانوا مشاركين بالغناء في حفل الميلاد لمساندته من بينهم الفنان شكر الله عزالدين.

الجدير بالذكر أن الحفل جمع عدداً كبيراً من الفنانين من زملائها الذين جاءوا لمشاركتها بالغناء في الحفل، من بينهم الفنان سامي المغربي والفنانة إنصاف مدني وشكر الله عز الدين وحسين الصادق والذين نجوا في اللحظات الأخيرة من القبض.

الخرطوم: محاسن احمد عبد الله

صحيفة السوداني