جهاز المغتربين يبحث تنفيذ حوافز المغتربين التي اعلنت مؤخرا





بحث الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الاستاذ مكين حامد تيراب لدى لقائه بمكتبه اليوم الاستاذ علي عبدالكريم علي رئيس الجالية السودانية بدولة الامارات ورئيس مجلس ادارة النادي الاجتماعي السوداني بدبي والاستاذ ابوبكر عواد نائب رئيس مجلس ادارة نادي راس الخيمة والامين العام، بحث كيفية تنفيذ حوافز المغتربين التي اعلنت مؤخرا وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذها، موضحا انه قد تمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة وتم تكوين لجان متخصصة للاسراع في تنفيذها، كاشفا عن الترتيبات الجارية لتنفيذ الحوافز خلال النصف الاول من العام 2021م.

علي صعيد متصل تطرق اللقاء الي عدد من القضايا المهمة كتمثيل المغتربين في المجلس التشريعي ومجلس ادارة جهاز المغتربين بجانب النظر في القضايا العالقة كقضية الجوازات والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي والتامين الصحي .

المصدر : سونا