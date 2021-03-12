اجتماع مغلق بالقاهرة بحضور حمدوك يُقر تسليم السودانيين المطلوبين جنائياً و من يمارسون نشاطاً مُعادياً





كشف وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف عن اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك و مديرا المخابرات في مصر و السودان أكد على تسليم السودانيين المتواجدين في مصر من المطلوبين في جرائم جنائية و من يمارسون نشاطاً سياسياً معادياً للسودان.

وقال يوسف في مؤتمر صحي بمطار الخرطوم عقب عودة رئيس الوزراء ووفده المرافق من مصر اليوم (جمعة)، إن الاجتماع المغلق لرئيس لحمدوك و مديرا المخابرات في مصر و السودان ناقش تطوير التعاون الأمني و صد المهددات المشتركة الخارجية و الداخلية التي يمر بها البلدين.

وأشار إلي أن رئيس الوزراء ذكر بوضوح خلال للزيارة إلى مصر إلى أنه من الأفضل التحدث عن المسكوت عنه في علاقات البلدين و من ضمنها قضية حلايب و شلاتين للوصول لمعالجة عادلة، وقال يوسف (زيارة مصر كانت ناجحة و أعقبت زيارة السعودية التي كانت ناجحة أيضاً).

وفي سياق متصل أوضح يوسف أن زيارة الوفد للسعودية شهدت إتفاق سياسي في عدد من الملفات المشتركة حول أمن البحر الأحمر و ضرورة التكامل و قال (كان فيها إشارة واضحة من السعودية لدعمهم الانتقال في السودان ليتجاوز الصعوبات).

وأوضح أنه تم الإتفاق على استئناف المنحة السابقة و تشجيع الاستثمار و انشاء شراكة سودانية سعودية وأشار إلى أن ولي العهد السعودي التزم بوضع ثلاته مليار دولار كبداية للشراكة الاستثمارية بين البلدين و دعوة آخرين ليكونو جزء منها ونوه إلى أن تفاصيل المنحة ستعمل عليها لجان مشتركة.

باج نيوز