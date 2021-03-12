اجتماع مغلق بالقاهرة بحضور حمدوك يُقر تسليم السودانيين المطلوبين جنائياً و من يمارسون نشاطاً مُعادياً
كشف وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف عن اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك و مديرا المخابرات في مصر و السودان أكد على تسليم السودانيين المتواجدين في مصر من المطلوبين في جرائم جنائية و من يمارسون نشاطاً سياسياً معادياً للسودان.
وقال يوسف في مؤتمر صحي بمطار الخرطوم عقب عودة رئيس الوزراء ووفده المرافق من مصر اليوم (جمعة)، إن الاجتماع المغلق لرئيس لحمدوك و مديرا المخابرات في مصر و السودان ناقش تطوير التعاون الأمني و صد المهددات المشتركة الخارجية و الداخلية التي يمر بها البلدين.
وأشار إلي أن رئيس الوزراء ذكر بوضوح خلال للزيارة إلى مصر إلى أنه من الأفضل التحدث عن المسكوت عنه في علاقات البلدين و من ضمنها قضية حلايب و شلاتين للوصول لمعالجة عادلة، وقال يوسف (زيارة مصر كانت ناجحة و أعقبت زيارة السعودية التي كانت ناجحة أيضاً).
وفي سياق متصل أوضح يوسف أن زيارة الوفد للسعودية شهدت إتفاق سياسي في عدد من الملفات المشتركة حول أمن البحر الأحمر و ضرورة التكامل و قال (كان فيها إشارة واضحة من السعودية لدعمهم الانتقال في السودان ليتجاوز الصعوبات).
وأوضح أنه تم الإتفاق على استئناف المنحة السابقة و تشجيع الاستثمار و انشاء شراكة سودانية سعودية وأشار إلى أن ولي العهد السعودي التزم بوضع ثلاته مليار دولار كبداية للشراكة الاستثمارية بين البلدين و دعوة آخرين ليكونو جزء منها ونوه إلى أن تفاصيل المنحة ستعمل عليها لجان مشتركة.
باج نيوز
تعليق واحد
انشالله جبتو سيره حلايب. زمان لبسه تكوركو زي الحريم حلاييب سودانيه حلايب سودانيه وين حسي لبتو اولاد الهكس.