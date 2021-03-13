ابوعركي البخيت: “عايزين سودان موحد ومتحد”
اعتبر الأستاذ ابوعركي البخيت ان التحول الديمقراطى الحقيقي للسودان كان في اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة، وقال لدى مشاركته في الختامي لاسبوع التحول الديمقراطي بالسودان والذي نظتمه جامعة الجزيرة بالتعاون مع هيئة محامس دارفور ومعهد السودان للديمقراطية وصحيفة الديمقراطي مساء أمس الأول:الاعتصام كان هو الدولة الحقيقية للسودان بكل سحناتها وتنوعها، و اردف عندما تدخل الى داخل ساحة الاعتصام تجد مؤتمرات سياسية وثقافية وغيرها ، وأردف : كنا نتمنى أن لا نفرط في الاعتصام وحدثت منعرجات في مسار الشباب واختلط الأمر جدا (على حد قوله)
وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وذكر( دايرين سودان موحد ومتحد) ، وأعرب أبو عركي عن سعادته بالحراك الواسع الذي احدثه أسبوع التحول الديمقراطى بالسودان وتابع التحول ( كان همنا انا وزوجتي الراحلة د.عفاف) .
مدني:مزمل صديق
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
هو الزول في ؟ لسه عايش ؟ شكلو عندو زهايمر .. من بقي اغني ونسة ساي الزول ده راح ليه الدرب ونضب معينو .. عمل السياسة سبب .. ليه انت احسن من وردي ولا ود الامين ومحمد ميرغني .. ما قاعدين اغنوا وموجودين بشدة وحاضرين في وجدان الشعب السوداني في كل الظروف .. الله ارحم الماتوا ومتع الاحياء بالصحة والعافية .. وانت يا شيخنا زمنك فات وبراك طبظت عينك … عركي الكنا نعرفوا كان لما اغني تتحرك كل الاشجار والنسايم والطيور طربا .. بخاف وعد تحفة حواء ولو كنت ناكر للهوي زيك وغيرها من الاغنيات الجميلة .. لكن من بقيت تهترش عييييك راح عليك الدرب وضربك الزهايمر …