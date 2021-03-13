ابوعركي البخيت: “عايزين سودان موحد ومتحد”





اعتبر الأستاذ ابوعركي البخيت ان التحول الديمقراطى الحقيقي للسودان كان في اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة، وقال لدى مشاركته في الختامي لاسبوع التحول الديمقراطي بالسودان والذي نظتمه جامعة الجزيرة بالتعاون مع هيئة محامس دارفور ومعهد السودان للديمقراطية وصحيفة الديمقراطي مساء أمس الأول:الاعتصام كان هو الدولة الحقيقية للسودان بكل سحناتها وتنوعها، و اردف عندما تدخل الى داخل ساحة الاعتصام تجد مؤتمرات سياسية وثقافية وغيرها ، وأردف : كنا نتمنى أن لا نفرط في الاعتصام وحدثت منعرجات في مسار الشباب واختلط الأمر جدا (على حد قوله)

وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وذكر( دايرين سودان موحد ومتحد) ، وأعرب أبو عركي عن سعادته بالحراك الواسع الذي احدثه أسبوع التحول الديمقراطى بالسودان وتابع التحول ( كان همنا انا وزوجتي الراحلة د.عفاف) .

مدني:مزمل صديق

صحيفة الجريدة