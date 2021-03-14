استشارة هزت مواقع التواصل الاجتماعي.. سيدة سودانية تعترف: مارست الزنا مع أحد الشيوخ من أجل المحافظة على زوجي والآن أنا “حامل” ولا أعلم إن كان الجنين من زوجي أم من الشيخ!!





هزت استشارة بعثت بها إحدى السيدات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بسبب خطورة ما تحتويه الاستشارة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الاستشارة التي قرأتها محررة موقع النيلين فقد بدأتها السيدة التي وصفت نفسها بالمتعلمة وعرفت نفسها على أنها موظفة ومتزوجة زواج عن حب دام أربعة سنوات وتوج بالزواج.

السيدة أكدت أن مشاكلها مع زوجها بدأت بسبب مرور عامين ونصف دون انجاب وهو ما دعى أهل الزوج لتحريضه على الزواج عليها, وقالت: (نسابتي نقنقو لي زوجي في الزواج من زوجة ثانية وحتي رشحو ليهو. وانا الكلام وصلني. وواجهتا زوجي بالكلام ونكر لي. واصبحتا في دوامة شكك وظنون. ولاحظتا تغير زوجي مني. وقعادو الكتير بقي مع اهله وبكونو بتكلمو لما اجي انا بسكتو. استشرتا زميلة لي. وكان الحل انو نكتب زوجي. بالاول رفضت).

وتابعت سرد قصتها التي أثارت ضجة اسفيرية كبيرة: (لما ضاق بي الحال وافقتا. ومشينا للشيخ فعلا. وطلب مني حاجات اجيبها ليهو وقال لي جيبيها براك. اشتريت الحاجات وجبتها. وابتداء يشتغل لي والاستلام بعد 3 ايام وبرضو اكد علي تجي تستلمي براك. لما جيت فاجاني بي اني لازم ازني معاهو بالاول حتي العمل يمشي في زوجي وقال لي اشتغلتا ليك برضو في موضوع الحمل).

وواصلت بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين من بعض الصفحات الناشرة لتفاصيل الاستشارة: (انا رفضتا وسمعتو كلام فاضي وطلعتا منو. وحكيت لي زميلتي الودتني ليهو واستغربت من تصرفو معاي. وبعد القصة دي بي شهر لاحظتا لي تغير زوجي تغير 180 درجة مني. بقي م بتحمل مني ولا كلمة ومشاكلنا بقت كتير اتصلتا علي الشيخ لانو شكيت انو هو حبة ينتقم مني لانو نبذتو واهنتو. لكن الشيخ استقبلني بي كل اريحية وقال انو هو م ممكن يفكر يخرب بيت حلال. وانو نسابتي كتبو زوجي عشان يتزوج فيني. وقال لي تعالي لي. لما مشيت ليهو طمني انو هو واقف معاي وانو مشاكلي ح تتحلها وانو الجماع معاي ح تكون مرة واحدة وبس عشان الشغل وانو هو متزوج يعني م محروم. عشان يفكر فيني وانو عشان العمل يشتغل لازم يحصل كدا.).

وتابعت السيدة حديثها قائلة: (الله ينعل اليوم الفكرتا فيهو امشي ليهو وفكرتا في اني اغضب ربنا. وفعلا يا جماعة حصل الحصل وشلتا حاجاتي ومشيت عملتا الحاجات القالها لي. وزوجي اتغير معاي وبقي يحبني زي الاول ورجعنا هادين زي الاول. اسي انا حامل ي جماعة وداخلني شكك انو الحمل دا من الشيخ ولا من راجلي).

وختمت السيدة استشارتها بسؤال للمتابعين لمشكلتها ( حتي الآن ما كلمت راجلي. اها يا جماعة الحصل حصل وانا عارفة غلطي ومن يوم مرقتا من الشيخ انا بصلي وبدعي ربنا يغفر لي ذنبي.

اسي استشارتي دي عشان اسالكم هل في فحص لي DNA للجنين وهو لسة في بطني؟

هل اعمل عملية اجهاض واتخلص من الجنين دا. رغم انو دا تصرف غلط وح اغضب ربي ولا اسكت بس واتم حملي؟ ولا اسوي شنو؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين