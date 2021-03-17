سياسية
الشيوعي : الحرية والتغيير لم تعد تصلح وعاءً لأي تحالف
قال الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني، فتحي فضل، إن قوى الحرية والتغيير لم تعد تصلح وعاءً لأي تحالف، بعد أن تغيّرت مواقفها ومواقعها. وأشار إلى أن المطلوب هو تكوين جبهة عريضة باصطفاف جديد، تقود إلى السلطة التي يسعى إليها الشيوعي، أساسها المدنية الكاملة. وأقر فضل، بحسب (الحداثة) بارتكاب الشيوعي لأخطاء نتجت عن ضغوط تعرض لها، بسبب التزامه بالتحالف مع قوى الإجماع والحرية والتغيير. وأكد أن حزبه في حال أُتيحت له أي فرصة للحفاظ على تحالف الحرية والتغيير، لن يتوانى من أجل ذلك، منوهاً بأن الشيوعي يعتمد على الجماهير وليس اللقاءات الفوقية مع الأحزاب، وأن التجارب الثرة أكدت صحة موقفه الحالي.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
نعم لأنو الوعاء وقعت فيهو عقرب إسمها الحزب الشيوعي.
,الشيوعي يعتمد علي الجماهير عبارة لا يصدقها حتي من يطلقونها لانه لم يحدث ان انتخبتكم الجماهير وانتم لا تخافون الا الشعب لذا لا تريدون انتخابات ولو بعد الف عام وكل جماعتكم يدخلون النقابات والعمل العام بالتحالفات والخداع وركوب القمة علي اكتاف من تحالف معكم سلوك يتفرد به قومكم اما نهاية تحالف الحرية والتغيير فهذا صدقتم فيه والسبب انتم لاستعداءكم الامة والاتحادي والاخوان وهم ال ٩٩٪ التي لا ترونها ولا تعترفون بها.الا سقالة للسلطة.
الشيوعي سيتلاشى تماماً كالأخوان المسلمين .
بسبب التحجر والتمترس بأفكار بالية تجاوزها الزمن .