الشيوعي : الحرية والتغيير لم تعد تصلح وعاءً لأي تحالف





قال الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني، فتحي فضل، إن قوى الحرية والتغيير لم تعد تصلح وعاءً لأي تحالف، بعد أن تغيّرت مواقفها ومواقعها. وأشار إلى أن المطلوب هو تكوين جبهة عريضة باصطفاف جديد، تقود إلى السلطة التي يسعى إليها الشيوعي، أساسها المدنية الكاملة. وأقر فضل، بحسب (الحداثة) بارتكاب الشيوعي لأخطاء نتجت عن ضغوط تعرض لها، بسبب التزامه بالتحالف مع قوى الإجماع والحرية والتغيير. وأكد أن حزبه في حال أُتيحت له أي فرصة للحفاظ على تحالف الحرية والتغيير، لن يتوانى من أجل ذلك، منوهاً بأن الشيوعي يعتمد على الجماهير وليس اللقاءات الفوقية مع الأحزاب، وأن التجارب الثرة أكدت صحة موقفه الحالي.

الخرطوم (كوش نيوز)