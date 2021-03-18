لجنة إزالة التمكين: البنوك مكتظة بكوادر النظام المعزول





قال رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين بالإنابة، محمد الفكي سليمان، إن البنوك ممتلئة بكوادر النظام السابق وإن اللجنة تعكف على إزالة الفساد في الجامعات والبنوك والأراضي الصناعية؛ وأنهم بانتظار رد من النائب العام بشأن النيابة الخاصة باللجنة.

وقال محمد الفكي سليمان، في تصريح لـ “سودان تربيون”، امس: “نعمل على فساد البنوك والجامعات والأراضي الصناعية”.وأشار إلى أن النظام السابق عمل على “تغذية عناصره داخل البنوك، لذا فإن عدد كبير من الكوادر الإخوانية فيها، وهذه التغذية عززت استفادتهم من المرابحات والتمويل وغيرها”.

ورفض الفكي التحدث حول ما إذا كانت اللجنة تنوي اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة محافظ البنك المركزي الذي امتنع عن تنفيذ قرار صادر من اللجنة بإنهاء خدمات 233 من موظفي البنك.وتراجع البنك المركزي لاحقًا عن عدم التنفيذ، حيث أنهى خدمات الموظفين الصادرة بحقهم قرارات الفصل.وقال الفكي: “حاليًا لن نتحدث عن هذا الأمر، لكن ما حدث هو أن اللجنة أمضت قرارها والسُّلطة التنفيذية التزمت بالتنفيذ”.

وكشف رئيس لجنة إزالة التمكين بالإنابة عن انتظارهم لرد من النائب العام تاج السر الحبر، بشأن طلبهم تكوين نيابة خاصة باللجنة، وهي التي أقرها القانون الذي يُنظم عمل إزالة التفكيك.

وقال الفكي إن لجنة إزالة التمكين تجد مقاومة لأنها تقوم بعمل صعب، وهو تفكيك واجهات النظام السابق.وتابع: “الطريق ليس ممهداً أمام اللجنة، نجد مقاومة، لكن في كل المواجهات تنتصر اللجنة لأنها معززة بثقة الشعب السوداني”.

صحيفة الجريدة