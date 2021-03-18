الدولار يفاجئ الأسواق بارتفاع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي متجاوزا اسعار البنوك





بعد إستقرار الجنيه السوداني لنحو شهر منذ إعلان السياسة الجديدة يوم 21 فبراير 2021 عبر تحرير جزئي وسعر صرف مرن مدار ليفاجئ الدولار الأسواق يوم الخميس ويرتفع مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وإنهارت العملة السودانية في الشهر الماضي ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الأحد 7 فبراير 2021 بحسب صحيفة كوش نيوز، في السوق الموازي لأعلى مستوى وسجل الدولار 405.00 جنيهاً للتعاملات النقدية.

وبعد تنفيذ السياسة الجديدة تراوح السعر التأشيري لبنك السودان بين 375 و 378.8 جنيها وسجل السوق الموازي شبه غياب طوال الفترة الماضية أو بأسعار متطابقة مع سعر البنوك، إلا أن يوم الخميس مع ختام تعاملات الأسبوع سجل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 382 جنيهاً متجاوزاً متوسط سعر البنوك بنحو 3 جنيهات.

الخرطوم (كوش نيوز)