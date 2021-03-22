الإعلامية إسراء سليمان تكشف تفاصيل برنامج “دهاريب”





قالت الإعلامية إسراء سليمان أنها أنتجت برنامجاً يناقش قضايا جريئة ويتطرق للمسكوت عنه في السودان. وقالت إن البرنامج سيُبث في شهر رمضان المبارك ويعتبر تجربة إنتاجية جديدة بالنسبة لي، حيث أنتجته بنفسي. وأضافت بأنها تدرس الآن عدة عروض خارجية للعمل في قنوات أجنبية، وسبق أن تلقيت عروضاً من قنوات أجنبية للعمل فيها لكن ظروفي الأسرية لم تكن تسمح بذلك وحالياً أنوي الانتهاء من برنامجي الرمضاني الذي أقوم بإنتاجه وبعدها سأدرس العروض الخارجية بشكل جاد.

صحيفة الصيحة