ثقافة وفنون
الإعلامية إسراء سليمان تكشف تفاصيل برنامج “دهاريب”
قالت الإعلامية إسراء سليمان أنها أنتجت برنامجاً يناقش قضايا جريئة ويتطرق للمسكوت عنه في السودان. وقالت إن البرنامج سيُبث في شهر رمضان المبارك ويعتبر تجربة إنتاجية جديدة بالنسبة لي، حيث أنتجته بنفسي. وأضافت بأنها تدرس الآن عدة عروض خارجية للعمل في قنوات أجنبية، وسبق أن تلقيت عروضاً من قنوات أجنبية للعمل فيها لكن ظروفي الأسرية لم تكن تسمح بذلك وحالياً أنوي الانتهاء من برنامجي الرمضاني الذي أقوم بإنتاجه وبعدها سأدرس العروض الخارجية بشكل جاد.
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
تنتجي شنو انتي المخلوعة دي تعوجي في خشمك والله انتي في بلد فيها اعلاميين ما تشتغلي اي شي مش زمان طردوك من قناة زول اعلام شنو البتشتغلي انتي قومي لفي كده ولا كدي تعوجي في خشمك
يا زول الا سرو دي
تعوج خشما ترفع حاجبا هي حرة ما عندك شغلة بيها يا عاطل قوم لف