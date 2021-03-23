حمدوك يدعو للهجرة إلى الريف





أكّد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، دعمه الكامل للقطاع الزراعي والنُّهوض به في المرحلة المُقبلة باستخدام التقنيات الحديثة والاهتمام بالصناعات التّحويليّة، ودعا حمدوك إلى أهمية الهجرة العكسية للريف والزراعة بروح التغيير والأمل لمُحاربة الفقر والجوع.

وقال حمدوك خلال مُخاطبته، المؤتمر الزراعي القومي الشامل أمس، إنّهم أمام تحدٍ كبيرٍ، مؤكداً أنّ الجميع مطالب بزراعة بذور التغيير والأمل من أجلٍ سودانٍ خالٍ من الجوع ومُتحضِّر يسع الجميع.

صحيفة الصيحة