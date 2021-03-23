سياسية
حمدوك يدعو للهجرة إلى الريف
أكّد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، دعمه الكامل للقطاع الزراعي والنُّهوض به في المرحلة المُقبلة باستخدام التقنيات الحديثة والاهتمام بالصناعات التّحويليّة، ودعا حمدوك إلى أهمية الهجرة العكسية للريف والزراعة بروح التغيير والأمل لمُحاربة الفقر والجوع.
وقال حمدوك خلال مُخاطبته، المؤتمر الزراعي القومي الشامل أمس، إنّهم أمام تحدٍ كبيرٍ، مؤكداً أنّ الجميع مطالب بزراعة بذور التغيير والأمل من أجلٍ سودانٍ خالٍ من الجوع ومُتحضِّر يسع الجميع.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
الناس هاجرت الى الخرطوم بحثاً عن الأمن والصحة والتعليم وكلها مفقودة الآن بسبب الضغط السكاني الهائل والمتمثل في الهجرة من الولايات الى الخرطوم والعدد الكبير للاجئين من تشاد وإثيوبيا وإرتيريا وجنوب السودان ونوعية المهاجرين انفسهم ولإفراغ الخرطوم من هؤلاء وهؤلاء نقترح الآتي :
1- نقل جميع الجامعات الموجوده في الخرطوم الى الولايات وترك جامعة الخرطوم والسودان فقط لولاية الخرطوم ، الاولى يتنافس عليها كل اهل السودان والثانية يتنافس عليها من امتحنوا من ولاية الخرطوم فقط ، وبقية الجامعات الولائية يتنافس كل طالب في الولاية التي امتحن منها .
2- توزيع المستشفيات على بقية ولايات السودان كلُ على حسب نسبة السكان .
3- توزيع قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في مناطق الهشاشة الامنية لحفظ الأمن .
4- نقل المصانع الموجوده في الخرطوم كل حسب الولاية المنتجة للمادة الخام على سبيل المثال اذا كان هنالك مصنع ينتج زيت السمسم يتم نقله مباشرة الى القضارف واذا كان هنالك مصنع بحاجة الى الصمغ العربي فيتم نقله الى نفس الولاية المنتجة للصمغ وكذا الثروة الحيوانية وغيرها والبقية تنقل الى ولايات الأيدي العامله حتى يستقروا مع اهلهم وتنخفض تكلفة المعيشة المتمثلة في السكن والمواصلات .
5- إعفاء الولايات من الضرائب والجبايات تشجيعاً للإنتاج ولتقارب المستوى المعيشي مع الخرطوم
وبعدها تلقائياً ستحل مشاكل الخرطوم المتمثلة في صفوف الخبز والوقود والمواصلات والايجارات وأسعار العقارات والهشاشة الأمنية وغيرها من الظواهر السالبة التي نتجت عن الهجرة الى الخرطوم .