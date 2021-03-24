تحقيقات لمعرفة سبب الخلل بمصفاة الخرطوم





كشف مصدر عن توقف مصفاة الخرطوم بالجيلي عن العمل أمس نتيجة خلل في غرفة التبريد. وبحسب صحيفة الديمقراطي وسبق أن تعرضت المصفاة لخلل شبيه قبل نحو خمسة أيام وأشارت كل الدلائل حينها إلى أن الخلل حدث نتيجة فعل فاعل. وقال المصدر المطلع إن تحقيقات تجري لمعرفة أسباب الخلل المستجد في غرفة التبريد، كما تجري محاولة الإسراع لإصلاح الخلل وعودة المصفاة للعمل.

الخرطوم ( كوش نيوز)