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تحقيقات لمعرفة سبب الخلل بمصفاة الخرطوم
كشف مصدر عن توقف مصفاة الخرطوم بالجيلي عن العمل أمس نتيجة خلل في غرفة التبريد. وبحسب صحيفة الديمقراطي وسبق أن تعرضت المصفاة لخلل شبيه قبل نحو خمسة أيام وأشارت كل الدلائل حينها إلى أن الخلل حدث نتيجة فعل فاعل. وقال المصدر المطلع إن تحقيقات تجري لمعرفة أسباب الخلل المستجد في غرفة التبريد، كما تجري محاولة الإسراع لإصلاح الخلل وعودة المصفاة للعمل.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
مما يخششو فيها تحقيقات دي معناه انسي.
لجنه ازاله التمكين هي السبب اي واحد في الروضه عارف مادايرليها تحقيق.
فعل فاعل قام بفصل المهندسين والكفاءات النادرة وأحضر فنيي ديكور وسباكة وصحفيين من طرف حزبه لإدارة قطاع النفط والكهرباء فهنيئا للشعب السوداني برمضان بدون كيزان عفوا بدون نفط وكهرباء.