دقلو يؤمن علي ضرورة أحداث التحول الديمقراطى بنهاية الانتقالية





التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى،الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري الثلاثاء وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الزائر للبلاد برئاسة جين كاماو المندوب الدائم لكينيا لدي الاتحاد الأفريقي. وأكد النائب الأول بحسب ( سونا) ترحيب السودان بوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي ، واصفا الزيارة بالمهمة لتزامنها مع تشكيل الحكومة الانتقالية بمشاركة الموقعين على اتفاقية جوبا لسلام السودان ، مشيرا لضرورة أحداث التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية. وأشاد سيادته بدور مجلس السلم والأمن في حلحلة القضايا التي تواجه الدول الأعضاء وشدد على قدرة الحكومة على حماية المدنيين بدارفور، مشيرا إلى اكتمال تشكيل قوات حماية المدنيين بجانب قوات درع السلام التي تم نشرها بدارفور. وقال الفريق اول دقلو إن النزاعات القبلية التي حدثت في دارفور مؤخرا هي افرازات اجتماعية ، وان للحكومة خططا للعودة الطوعية للنازحين واللآجئين الي قراهم. من جانبها أوضحت كاماو التي تترأس بلادها الدورة الحالية للمجلس ،في تصريح صحفي، ان زيارة وفد مجلس السلام والأمن الأفريقي للسودان جاءت بغرض الوقوف على عملية الانتقال السياسي الجارية بالبلاد. واثنت رئيسة الوفد ، علي الجهد الكبير والتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية فيما يلي عملية الانتقال السياسي عبر التوقيع علي اتفاق سلام جوبا. وهنأت السفيرة كاماو الشعب السوداني على الجهود التي بذلها لدعم الحكومة لضمان أن يمضي السودان للأمام وجعله من الدول الرائدة في القارة الأفريقية وأكدت قدرة الأفارقة على معالجة قضاياهم بطريقة مجدية،وأن الدروس المستخلصة من تجارب السودان ستكون مهمة وملهمة لدول القارة لمعالجة مشاكلها.

الخرطوم ( كوش نيوز)