ألف دولار وقطعة أرض حافز تأهُّل صقور الجديان للنهائيات





سَلّم اتحاد كرة القدم السوداني، نجوم المنتخب الأول “صقور الجديان” حافز التأهُّل لنهائات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون في 2022، بينما قامت شركة خاصة بالبناء العقاري بمنح أي لاعب قطعة أرض.

واحتفل رئيس لجنة المنتخبات السودانية، الدكتور حسن برقو مساء الاثنين في منزله بلاعبي منتخب السودان وجهازهم الفني، وذلك ابتهاجاً بالتأهل لنهائيات الكاميرون، بعد الفوز على جنوب أفريقيا مساء الأحد بأم درمان (2/0) في ختام تصفيات المجموعة الثالثة.

وشرّف احتفال التأهل رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، الدكتور كمال شداد، ونائباه للمسابقات واللجنة القانونية، المهندس الفاتح بانى والدكتور محمد جلال، على التوالي، وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

ولم يحضر الاحتفال كل لاعبي الهلال لانخراطهم في الاستعداد لمواجهة فريق صن داونز يوم الجمعة المقبل بدوري الأبطال، بينما حضر بعض لاعبي المريخ.

وفي كلمته هنأ الدكتور الدكتور حسن برقو الفريق، وحيا جماهير الرياضة وكرة القدم بالسودان على التأهل التاريخي للمنتخب الأول للنهائيات القارية.

وأشاد بكل الأجهزة الفنية السابقة التي تعاونت مع المنتخب ولجنة المنتخبات مثل المدربين مازدا وبرهان وحمد كمال ومحمد موسى ومعتصم خالد، وبرئيسي الهلال والمريخ ولجنة إعلام المنتخبات ورابطة مشجعيه، وذلك لأنهم جميعاً لعبوا دورهم في التأهل التاريخي.

وأعلن رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، عن حافز الاتحاد السوداني للاعبين عن التأهل والفوز على جنوب أفريقيا وذلك بواقع ألف دولار لكل لاعب، بينما حصل الجهاز الفني على نسب مضاعفة، وبلغ الحافز بالعملة السودانية 35 مليار جنيه سوداني، وتسلمه اللاعبون فوراً.

وكشف الدكتور برقو، عن تبرع شركة متخصصة في البناء العقاري، بقطعة أرض لكل لاعب والجهاز الفني، وقال إن قطعة الأرض درجة أولى وتبلغ مساحتها 400 متر مربع.

صحيفة الصيحة