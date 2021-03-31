أمريكا تتلقى تعويض السودان لضحايا تفجيرات السفارتين والمدّمرة كول





تقول الخارجية في التعميم” يمكن للعلاقات الأمريكية السودانية أنّ تبدأ فصلاً جديداً”. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تلقي الولايات المتحدة لمبلغ الـ “335” مليون دولار الذي قدمه السودان كتعويضٍ لضحايا تفجيرات السفارتين والمدّمرة كول ومقتل موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون جرانفيل . وكشفت الخارجية في بيان إطلع عليه “باج نيوز”، الأربعاء، عن إحالتها الأسبوع الماضي تصديق الوزير أنتوني بلينكن الخاص بإعادة الحصانات السيادية للسودان إلى الكونغرس وذلك وفقًا لقانون تسوية مطالبات السودان والذي صدر في ديسمبر الماضي . وأشارت الخارجية(بحسب باج نيوز) تقديرها لجهود السودان على مدى العامين الماضيين للعمل مع الولايات المتحدة لحل هذه المطالبات المعلقة منذ فترة طويلة. وأضافت “مع هذه العملية الصعبة وراءنا، يمكن للعلاقات الأمريكية السودانية أنّ تبدأ فصلاً جديداً”. وتابعت “نتطّلع إلى توسيع علاقتنا الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني” . وكان السودان قد وافق على داد مبلغ الـ335 مليون دولار، بموجب الاتفاقية الثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضده. وهذه التسوية هي جزء من مطالبات عائلات ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة الأمريكية “يو أس كول” قرب شواطئ اليمن في 2000؛ حيث تتهم واشنطن نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير (1989: 2019) بالضلوع فيها.

الخرطوم (كوش افراح)