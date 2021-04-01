الحركة الشعبية جناح الحلو: العلمانية تعني أن تكون الدولة محايدة تجاه كل الأديان





اعتبر القيادي بالحركة الشعبية ، شمال جناح الحلو ، عمار نجم الدين ، ان إعلان المبادئ الذي وقعته الحركة مع الحكومة خطوة كبيرة في اتجاه تحقيق السلام العادل ، مؤكداً انه وضع الأسس التي سوف يتفاوض عليها الطرفان، وقال عمار في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل : ” لازال لدينا الكثير لنتخطاه ، بيد أننا بعد هذا الاعلان نسير في الاتجاه الصحيح ” و” لا أتوقع أن تقف القوى المضادة موقف المتفرج حيال هذا الإعلان لجهة أنها ظلت تستغل الدين في السياسة لأكثر من ثلاثة عقود وهو ذات الأمر الذي مثل لهم تجارة رابحة ورائجة تخدم مصالحهم وأجندتهم “، وحول ضمانات تنفيذ الاعلان ، قال نجم الدين ، إن الضامن هو الشعب السوداني والمجتمع الدولي ، والذي رأى إنه ساهم بصورة كبيرة في رعاية إعلان المبادئ ، مؤكدا إن الرعاية الدولية- تضمن اي إتفاق سلام سيتم التوصل إليه في القريب العاجل ، وقطع بأن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة ، بجانب أنها تعني أن تكون الدولة محايدة تجاه كل الاديان ، مؤكدا أنها ستخلق دولة الديمقراطية والعدالة والتي يتساوى فيها الجميع بغض النظر عن دينهم وعرقهم وثقافتهم .

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة