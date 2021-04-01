السودان.. تعيين وكيل جديد للطاقة والنفط





بناءً على توصية وزير الطاقة والنفط.

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارًا قضى بتعيين وليد عصام الديم محمد سعيد وكيلاً للنفط بوزارة الطاقة والنفط.

وقال تعميمٍ صادر، الخميس،” أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك استنادًا على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وبناءً على توصية وزير الطاقة والنفط قراراً اليوم بإعفاء حامد سليمان حامد من وظيفة وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين (سابقاً).

ووجّه القرار وزارات الطاقة والنفط والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى اتّخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

باج نيوز