واشنطن تمدد حالة الطوارئ الوطنية على جنوب السودان





مدد إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة على جنوب السودان في أبريل 2014م ، قائلاً: “الوضع لا يزال يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي للولايات المتحدة”. وجاء في قرار التمديد: “لا يزال الوضع في جنوب السودان، والذي يتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية يشكل تهديد لسياسة الولايات المتحدة”. وقال بايدن، إن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 3 أبريل 2014م، يجب أن تستمر سارية المفعول اعتباراً من 3 أبريل 2021م. وفقًا للمادة 202 (د) من قانون الطوارئ الوطنية (50 USC 1622 (d) ، تستمر لمدة عام. وقال البيان بحسب راديو تمازج : “إعلان الطوارئ يأتي بعد الأنشطة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان والمنطقة المحيطة، بما في ذلك انتشار العنف والفظائع، وانتهاكات حقوق الإنسان والتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود والهجمات على قوات حفظ السلام وعرقلة الأعمال الإنسانية” وتم إعلان حالة الطوارئ على جنوب السودان لاول مرة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عام 2014م ، بعد بضعة أشهر من اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان في عام 2013م حكومة جنوب السودان لم تعلق على بيان الولايات المتحدة بشأن تمديد حالة الطوارئ.

الخرطوم ( كوش نيوز)