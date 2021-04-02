الوساطة: حسم خلافات اتّفاق الشرق خلال 24 ساعة





تعهّد مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية، ورئيس فريق الوساطة لسلام السودان توت قلواك بحل كافة قضايا مسار شرق السودان خلال 24 ساعة.

وقال قلواك في تصريحات عقب وصوله لمطار الخرطوم أمس، قادماً من جوبا برفقة وفد الوساطة وقادة فصائل شرق السودان في مسار جوبا، إن زيارتهم للخرطوم تأتي في إطار مُتابعات عملية تنفيذ ملف مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام، خاصة فيما يتعلّق بالترتيبات الأمنية والمشاركة في مجلس شركاء الحكم.

وأشار إلى أن هذه القضايا ستتم مُنافشتها مع الحكومة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق سلام جوبا وذلك لدعم عملية استقرار السودان ونزع فتيل التوترات، خاصة وأن توقيع اتفاق التفاهُمات بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال قد مهّد الطريق لتحقيق الاستقرار.

ورافق وفد الوساطة إلى جانب المستشار توت قلواك، كلٌّ من وزير البترول في دولة الجنوب فوت كانقا ووزير الري مناوا بير ووزير الاستثمار ضيوك مطوك وأسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا وخالد جاويش رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة.

إلى ذلك، أبلغ قلواك أنّ مُحادثات ستُجرى بين الوزراء الثلاثة من جنوب السودان ورصفائهم في الخرطوم كلاً على حدة، وستتناول كافة القضايا ذات الاختصاص كل حسب تخصص وزارته.

(كوش نيوز)