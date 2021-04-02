تجنيد دفعة كاملة من نساء المعسكرات بالشرطة لحماية المدنيين بدارفور





وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الدين الشيخ بتسخير كل إمكانات الشرطة لحماية النازحين بالمعسكرات وقرى العودة الطوعية.

وأمر بتخصيص تجنيد دفعة كاملة للعنصر النسوي من كل معسكرات النازحين.

وقال وزير الداخلية لدى مخاطبته النازحين بمعسكر السريف، بنيالا أمس، أن خطة حماية المدنيين كبيرة .

وأعلن عن تعيين اللواء ياسر فضل الله ليكون مسؤولاً عن قوات حماية المدنيين .، مطالباً بعمل برامج من الجميع يصب في مصلحة السلام عبر الراديو والتلفزيون، موجها بتواجد السجل المدني بشكل دائم وراتب لاستخراج الاوراق الثبوتية للنازحين.

وامتدح الوزير أفراد الشرطة الذين يخدمون في المعسكرات من جنود وضباط، واعلن عن تبرع بمبلغ (٢) مليون جنيه للمدارس ورياض الأطفال والخلاوى بمعسكر السلام وتعهد مدير شرطة الولاية اللواء علي حسب الرسول بتجنيد سرية كاملة من النساء، وأن تكون في كل معسكر وحدة لحماية الأسرة والطفل، واعدا بترفيع نقطة الشرطة بمعسكر السريف إلى قسم للشرطة.

وأعلن عن تبرعه لمدارس المعسكر بقيمة 200 الف جنيه.

ورصدت (السوداني) غياب والي الولاية عن الزيارة، فيما رفض وزير الداخلية تناول الإفطار بمنزل الوالي مفضلاً تناول الافطار بمعسكر السريف للنازحين، فيما تناول الوزير وجبة الغداء برئاسة الشرطة بدلاً عن بيت الضيافة.

السوداني