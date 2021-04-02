حميدتي يأمل تطوّر التعاون بين السودان والنيجر





دفع حميدتي بشكره لحكومة وشعب النيجر على حفاوة الاستقبال، ويأمل في تعاون مستقبلاً.

أعرب النائب الأوّل لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، عن سعادته بالمشاركة في حفل تنصيب الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم.

وقال محمد حمدان حميدتي في تدوينة على صفحته الرسمية، الجمعة،” سعدتُ اليوم ضمن 40 من قادة الدول الأفريقية ورؤساء الوفود، بالمشاركة في حفل تنصيب الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم”.

وتمنى محمد دقلو تطوّر التعاون بين السودان والنيجر لمصلحة الشعبين في المرحلة المقبلة.

ومحمد بازوم، حقق فوزًا صعبًا على الرئيس الأسبق ماهمان عثمان في الدور الثاني للرئاسيات، ليكون أوّل رئيس من الأقليّة العربية في تاريخ البلاد، رغم خسارته للعاصمة نيامي.

باج نيوز