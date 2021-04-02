جبريل إبراهيم يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس مجموعة البنك الدولي





يأمل جبريل إبراهيم في زيارة ديفيد مالباس السودان.

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم عن عقده اجتماع مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس .

وقال جبريل في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن سلسلة الاجتماعات التي شارك فيها مع البنك الدولي توّجت باجتماعٍ ناجحٍ للغاية مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس بعد ظهر اليوم”.

وأشار جبريل إلى أن ديفيد أعرب عن كامل دعمه للسودان والإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأضاف ” نتطّلع إلى زيارته الأولى إلى السودان”.

ويعيش السودان منذ أبريل 2019 مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز