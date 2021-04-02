دقلو يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا





إلتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الجمعة على هامش مشاركته في تنصيب رئيس النيجر محمد بازوم، بالسيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا .

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بجهود الأطراف الليبية في سبيل تحقيق الإستقرار في بلادهم، مؤكداً دعم السودان للخطوات التي تهدف إلى تجاوز التحديات الراهنة والعبور بالبلاد إلى رحاب الأمن والإستقرار واشار دقلو بحسب ( سونا) إلى عمق علاقات البلدين الشقيقين والرغبة في الدفع بها الى آفاق أرحب .

من جانبه عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد عمار المشري عن تقديره لجهود السودان الرامية إلى إستقرار بلاده ، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، داعياً إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

( كوش نيوز )