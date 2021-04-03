انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب الثورة بنيالا وممثل الوالي يعلن انتهاء الصراعات القبلية





أكد رئيس حزب الشعب القومي دكتور حافظ عمر خالد دعمهم ومساندتهم لحكومة الفترة الانتقالية حتى بلوغ الانتخابات ليقول الشعب كلمته عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار حافظ لدى مخاطبته أول مؤتمر تأسيسي للحزب على مستوى السودان بنيالا إلى أن شعار الحزب السيادة للشعب لحزب ٩٠% من مكونه من الشباب، وتابع (حزب الشعب القومي هو حزب الثورة)، مطالبا بتلاحم الايادي وتكامل الجهود من أجل السودان، معلنا مباركتهم لاتفاقية إعلان المبادئ الموقع بين الحكومة ممثلة في رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعبد العزيز الحلو علاوة على دعمهم لاتفاقية جوبا للسلام، مثمنا دور رجالات الإدارة الاهلية في استتباب الامن والاستقرار، متمنيا انضمام القائد عبد الواحد محمد نور لركب السلام، وتابع (نمد أيادينا بيضاء من أجل رفعة ورفاهية الشعب وأن نعمل معا).

ولفت ممثل والي جنوب دارفور دكتور سليمان حسين مدني إلى أن انعقاد المؤتمر التاسيسي لحزب الشعب القومي بنيالا يعبر عن السلام والمحبة والاستقرار ويدلل على الامن الذي تعيشها نيالا، معلنا عن خروج الولاية من الصراعات القبلية بفضل الإدارات الاهلية وما يحدث الآن تفلتات وسرقات، مشيدا بالتغطية الإعلامية الكبيرة للمؤتمر التأسيسي لحزب الشعب القومي بنيالا. ولفت دكتور سليمان اسحاق عمر رئس اللجنة التمهيدية الى ان اللجنة عملت منذ عام ونصف فى الاعداد على مستوى المحليات لانتخاب رئيس الحزب بالولاية، مشيرا إلى ان دواعي تأسيس الحزب الهدف منه الانتقال من قيادة الفرد إلى قيادة الشعب، مستدلا بالزعامات التاريخية للأحزاب السودانية، واضاف معظم الاحزاب منذ الاستقلال منقادة وراء شخصيات وقيادات، واعلن دكتور سليمان ترحيبه بالثورة وحكومة الثورة، مؤكدا دعم حزب الشعب القومي للحكومة الانتقالية وصولا الى انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية، وقال سليمان ان حزبه مفتوح للجميع للمشاركة من اجل بناء الوطن. ودعا ممثل الاحزاب السياسية بالولاية حافظ احمد عمر الى الاستفادة من تجارب الاحزاب السياسية واخطاء الماضي، وتابع (نريد ان نؤسس لوطن يسع الجميع بعيدأ عن الشمولية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي بوجود احزاب حقيقية ومنافسة شريفه). ووعد بمزيد من التعاون والتنسيق بين الاحزاب لبناء الوطن ونهضة الولاية وتقديم وضع وظروف افضل للمواطنين.

فيما اختار حزب الشعب القومي الدكتور سليمان إسحق عمر رئيسا للحزب بولاية جنوب دارفور عبر الجلسة الإجرائية لاختيار المكتب التنفيذي للحزب.

صحيفة السوداني