الدبلو يستقبل رئيس حركة تحرير السودان





وصل ظهر اليوم لمطار الخرطوم القايد مصطفى نصر الدين تمبور رئيس حركة تحرير السودان قادما من جوبا حيث إنضم مؤخرا لركب السلام بعد مفاوضات برعايه الوسيط الجنوب سوداني توت قلواك.

و كان في استقباله الدكتور سليمان الدبلو رئيس مفوصيه السلام وعدد من قيادات حركة تحرير السودان بالخرطوم.

وحيا تمبور شهداء ثوره ديسمبر المجيدة الذين ازالوا النظام السابق واسهموا في تحقيق السلام حسب قوله ، وقال اننا استجبنا لتلبية نداء السلام من قبل الوسيط الجنوب سوداني، حيث استمر التفاوض لمدة ٦٠ يوما بمدينة جوبا حتى تمكنا من التوقيع على وثيقة السلام وكل ذلك بهدف اللحاق بركب السلام خاصه وان أسباب استمرار الحرب قد انتهت حاليا الي غير رجعه، مؤكدا الاستعداد التام في حركة تحرير السودان للعمل في بناء مشروع السودان الجديد لتحقيق التنمية ضمن منظومة شركاء السلام.

وقال رئيس حركة تحرير السودان اننا سنعمل مع كل المكونات السياسيه من أجل بناء سودان جديد يستوعب الجميع ويجد الكل فيه نفسه، بالإضافة إلى العمل على عوده النازحين واللاجئين ومعالجة كل الاسباب التي أدت إلي عمليات النزوح واللجوء، مشيرا انهم سيعملون على تنسيق الجهود مع الاجهزه العدلية لتحقيق العدالة وعدم اعطا فرصة لمرتكيي الانتهاكات الإفلات من القانون وأن تحقيق العداله مطلب للجميع.

سونا