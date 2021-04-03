رئيس هيئة الأركان السوداني والمصري يشهدان ختام مناورات نسور النيل(2)





القوات الجويّة تعمل على حماية أجواء البلاد من كلّ استهدافٍ مباشرٍ للمواقع الاستراتيجية.

يشهد رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين برفقة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصريه محمد فريد حجازي وبحضور قادة القوات المسلحة من البلدين ، الأحد، ختام فعاليات مناورات نسور النيل ( ٢ ) بقاعدة عوض خلف الله الجوية بمدينة مروي.

وقال قائد القوات الجوية السودانية، عصام الدين سعيد كوكو، إنّ المناورات المشتركة للقوات الجوية السودانية والقوات الجوية المصرية تأتي بمشاركة قوات برية وقوات خاصة من البلدين.

وأضاف” هذه التدريبات تجئ وفق الاتّفاقيات الموقّعة بين البلدين وأنّها النسخة الثانية لنسور النيل والتى تنطلق كل عام”.

وتابع” هذه المناورات تهدف لتبادل الخبرات وتعزيز التدريب فى مجالات التخطيط و التنفيذ”.

باج نيوز