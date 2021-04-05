خطر التأجيل يهدد قمة الممتاز من جديد





تأجيل جديد يهدد قمة الممتاز و”سبورتاق” يكشف الأسباب

أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني تواريخ الجولات المؤجلة من الدورة الأولى للدوري الممتاز وموعد انطلاقة الدورة الثانية.

حيث حددت اللجنة يوم “٢٠ مايو” موعداً لمباراة المريخ وحي الوادي نيالا ويوم “٢٣ مايو” موعداً لمباراة القمة على أن تنطلق الدورة الثانية للممتاز يوم “٢٥ مايو”.

وبحسب متابعات الصيحة، فإن خطر تأجيل جديد يهدد مباراة القمة وذلك حال تأهل الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إذ يتزامن التاريخ المعلن للمباراة مع تواريخ مباريات إياب الدور ربع النهائي للأبطال التي تلعب يوم “٢٢ مايو” وبالتالي وحال تأهل الهلال فإن مباراة القمة ستكون مهددة بتأجيل جديد لتلعب يوم ٢٥ أو ٢٦ مايو.

صحيفة الصيحة