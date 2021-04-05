مناوي: عدم تنفيذ اتّفاق السلام سيحفزّ المزيد من البؤر





يقول مناوي” ستظلّ الأزمة قائمة طالما أنّ الاتّفاق لا يزال على الورق، وإنّ عدم تنفيذ الاتّفاق سيحفزّ من البؤر.

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إن الأحداث التي تشهدها مدينة الجنينة استمرار لأزمة لم يتم حلها.

وحذر مناوي في تغريدة على حسابه ب”تويتر” من أنّ عدم تنفيذ اتّفاق السلام والتبرير لذلك بأسبابٍ واهيةٍ سيحفزّ المزيد من البؤر.

وأضاف “ستظلّ الأزمة قائمة طالما أنّ الاتّفاق لا يزال على الورق”.

وتابع “دارفور الآن ليست بعيدة عن التدويل وإنّ حدث سيكون أسوأ والمواطن يحتاج للأمن”.

والأثنين، أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في السودان، مقتل 18 شخصًا وإصابة 54 آخرين، جراء تجدد أعمال العنف القبلية في الولاية.

باج نيوز