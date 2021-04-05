جماهير المريخ تتظاهر أمام مباني اتحاد الكرة وتهتف بسقوط رئيسه كمال شداد





اعلنت جماهير المريخ الثورة على اتحاد كرة القدم ورئيسه كمال شداد ، وتوافدت الجماهير باعداد غفيرة وهتفت ضد شداد وآدم سودكال رئيس النادي الذي انتهت فترة ولايته. وكانت الجماهير قد اعلنت التصعيد بعد سلسة قرارات لشداد تضرر منها النادي وتري جماهير المريخ ان رئيس اتحاد الكرة تسبب في عدم استقرار النادي اداريا، واستمات لاضعافه باصراره على استمرار آدم سودكال على الرغم من انتهاء فترته قبل نحو ستة أشهر ماضية . و،فض شداد كل الحلول (بحسب اليوم التالي)التي تؤدى إبى عودة الاستقرار للنادي وتركه يرزح تحت وطأة خلافات وصراعات ادارية خصمت منه الكثير وجردته من عافيته، ليتجرع الفريق خسائر ثقيلة في مجموعات دوري الأبطال وفقد أبرز نجومه ويمضي في طريق المزيد من الخسائر. الجماهير الغاضبة اشعلت النيران امام مكاتب اتحاد الكرة وهتفت ضد شداد وسودكال مطالبة برحيل الآخير ورفع شداد يده عن النادي. واعلنت الجماهير ان الثورة ضد شداد ستستمر حتى تتحقق مطالبها.

الخرطوم كوش نيوز