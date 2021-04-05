بلينكن يبحث مع حمدوك “الحاجة إلى خفض التوتر بين السودان وإثيوبيا”





بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أزمة سد النهضة الإثيوبي والتصعيد العسكري بين الطرفين، مشددا له على الحاجة إلى خفض التوتر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن تحدث اليوم الاثنين هاتفيا مع حمدوك، حيث “بحثا المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير وكذلك الحاجة إلى خفض التوتر بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة الحدودية، بما في ذلك التعهدات المعلنة مؤخرا بالمشاركة في حوار لحل هذه القضية”.

ورحب بلينكن، حسب البيان، “بإعلان المبادئ، الذي تم توقيعه مؤخرا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، مشددا على أهمية ضمان حماية السكان المدنيين في كامل أراضي السودان”.

كما ناقش الطرفان دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي تقودها القوى المدنية لتمرير عملية السلام وحل المشكلات الإقليمية والاقتصادية ودفع الإصلاحات السياسية”.

العربية نت