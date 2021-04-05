د. حمدوك يهاتف وزير الخارجية الأمريكي





أجرى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني ج. بلينكن. أكد بلينكن خلال المكالمة على أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لاستكمال مهام الانتقال ودفع عملية السلام الشامل بالبلاد، ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة لأهمية تعزيز الإصلاحات السياسية. كما عبَّرَ وزير الخارجية الأمريكي(بحسب صحيفة السوداني)عن ترحيب الحكومة الأمريكية بتوقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية مُمثلة برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وقال إن واشنطن ستواصل دعمها لعملية السلام ودعم اتفاق جوبا لسلام السودان والتوقيع عليه كشاهد. واستمع الوزير الأمريكي لشرح من رئيس الوزراء حول موقف السودان من قضية سد النهضة وقضايا الحدود، وأعلن تأييده لجهود الحوار والحل السلمي. وأشار بلينكن إلى دعم واشنطن لمؤتمر باريس وعزمها المشاركة فيه بمستوى عالٍ، ودعم جهود شطب الديون عن السودان، مؤكداً تعاون الحكومة الأمريكية مع السودان من أجل استعادة الأموال المنهوبة ودعم إصلاحات النظام المصرفي، وحث المصارف العالمية على التعاون مع السودان. كما ناقش رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي، التقدم في بداية عمل الآلية الوطنية لحماية المدنيين بدارفور، وكل أنحاء البلاد.

الخرطوم (كوش نيوز)