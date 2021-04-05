الحكم الفيدرالي هدية اتفاقية جوبا للشعب السوداني





اكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية عضو اللجنة العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام فريق دكتور سليمان صندل حقار أن الاتفاق على تطبيق نظام الحكم الفيدرالي الرئاسي الذي نصت عليها اتفاقية جوبا لسلام السودان تمثل المكسب الأول للشعب السوداني باعتبار أن النظام الفيدرالي يتيح الفرصة كاملة للشعب لحكم نفسه بنفسه من خلال آليات الحكم التي تبدأ برئاسة الدولة حتى مستوى الحكم المحلي مشيرا إلى أن الاتفاق على نظام الحكم الفيدرالي يعد الهدية الأغلى التي قدمتها اتفاقية جوبا للشعب السوداني. واضاف الفريق صندل في المؤتمر الصحفي الذي نظمته حركته الاثنين بمقر هيئة اذاعة شمال دارفور بالفاشر في إطار برنامج زيارة وفد الحركة الحالية إلى الولاية، أضاف أن تطبيق النظام الفيدرالي سيساهم بصورة مباشرة في معالجة كافة اختلالات نظام الحكم الذي لازم السودان منذ خروج المستعمر حتى اليوم وعلى رأس تلك الاختلالات القسمة العادلة للسلطة والثروة والادارة العادلة والجيدة للتنوع الاثني والديني والثقافي في السودان ، مؤكدا أن معالجة تلك الاختلالات من خلال النظام الفيدرالي سيتيح لكل مواطن الحصول حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية كاملة وغير منقوصة. وكشف دكتور حقار بحسب ( سونا) أن اتفاقا قد تم بين أطراف العملية السلمية بالسودان على بدء تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان اعتبارا من الخامس عشر من شهر أبريل الحالي، مشيرا إلى أنه سيتبع ذلك تعديل الجداول الزمنية لتنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لتاريخ بدء التنفيذ بما فيها الترتيبات الأمنية، وعزا صندل عدم الالتزام بتلك الجداول الزمنية خلال الفترة الماضية للتباينات في المشهد السياسي الحاكم في السودان والذي قال إنه يضم شركاء كثر، بجانب ما تتطلبه بعض الإجراءات من خطوات طويلة ، و ظروف أخرى تعلقت باستعداد الحركات الموقعة على الاتفاق. وفيما يتعلق بالمرجعيات التي يحتكم عليها أطراف العملية السلمية في حال وجود التأخير في تنفيذ بنود الاتفاقية أو التباين في وجهات النظر فقد عبر د. حقار عن تقديره للأدوار التي إضطلعت ومازالت تضطلع بها الوساطة الجنوبية بجانب أدوار الوسطاء الآخرين من أجل تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ولكنه ألمح إلى أهمية إشراك البعثة الأممية الجديدة بالسودان (يونيتامس) لما لها من إمكانيات سياسية و مادية ولوجستية يمكنها أن تمثل قوة دفع إضافية وجديدة لتنفيذ الاتفاق مشيرا إلى أنهم في حركة العدل والمساواة سيعملون مع الشركاء لإيجاد دور لل(يونيتامس) حتى تتمكن من المساهمة والدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق وقال د حقار : “سنعمل للوصول إلى ذلك وان استدعى الأمر تعديل التفويض الممنوح للبعثة “.

الخرطوم ( كوش نيوز)