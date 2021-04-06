المخرج الطيب صديق يشيد ببرنامج للمذيعة إسراء عادل





أشاد المخرج الطيب صديق بالمذيعة إسراء عادل وقال بأنها مذيعة متميزة وصاحبة حضور عالي في الشاشة وقال ذلك في معرض تصريحه حول البرنامج الرمضاني القادم.. حيث قال الطيب صديق : سجلنابرنامج تلفزيوني غير مسبوق مع إسراء عادل ..

وبعد أن إنقطعت عن الأعمال والبرامج التلفزيونيه لسنوات لكن إسراء عادل بتفردها وتميزها أعادتني للبرامج التلفزيونيه مع أن ميولي الشخصي إنتاج أفلام دراما ووثائقيات ..

وذكر صديق مضيفا :نجحنا معا في برنامج حكاوي السفير قبل أربعه سنين والأن ظهرت بفكرة جديدة قمنا بتصويرها معا في لوكيشن غير مسبوق على الإطلاق ..

سراج الدين مصطفي

صحيفة الصيحة