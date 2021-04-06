الخارجية الأمريكية: نتعاون مع السودان لاستعادة الأموال المنهوبة





أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، تعاون بلاده مع الحكومة السودانية، من أجل استعادة الأموال المنهوبة ودعم إصلاحات النظام المصرفي .

وأكد بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك، مساء أمس، أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لاستكمال مهام الانتقال ودفع عملية السلام الشامل بالبلاد، ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة لأهمية تعزيز الإصلاحات السياسية.

كما عبَّرَ وزير الخارجية الأمريكي، عن ترحيب الحكومة الأمريكية بتوقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية مُمثلة برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وقال إن واشنطن ستواصل دعمها لعملية السلام ودعم اتفاق جوبا لسلام السودان والتوقيع عليه كشاهد.

واستمع الوزير الأمريكي لشرح د. حمدوك حول موقف السودان من قضية سد النهضة وقضايا الحدود، وأعلن تأييده لجهود الحوار والحل السلمي.

وأشار بلينكن إلى دعم واشنطن لمؤتمر باريس وعزمها المشاركة فيه بمستوى عالٍ، ودعم جهود شطب الديون عن السودان، مؤكداً تعاون الحكومة الأمريكية مع السودان من أجل استعادة الأموال المنهوبة ودعم إصلاحات النظام المصرفي، وحث المصارف العالمية على التعاون مع السودان كما ناقش رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي، التقدم في بداية عمل الآلية الوطنية لحماية المدنيين بدارفور، وكل أنحاء البلاد .

صحيفة السوداني