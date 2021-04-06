لقاء بين التعايشي ووفد لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير بمحلية ود بندة





تمّ تكوين لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة قضايا المنطقة مع الجهات المعنية بحسب الصادق الزين.

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي ، بالقصر الجمهوري الثلاثاء، وفد لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير بمحلية ود بندة بولاية غرب كردفان.

وقال عضو أمانة العلاقات الخارجية لتنسيقية قوى الحرية والتغيير بمحلية ود بندة بولاية غرب كردفان الصادق الزين، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إنّ اللقاء تطرّق لمجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية ، وأهمية توفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين بالمحلية.

وأضاف أنّ اللقاء تناول قضية التجنيد الذي تقوم به جهات تدعي تبعيتها للحركات المسلحة ، مما يشكل تهديدًا أمنياً.

وأشار إلى أنّ عضو مجلس السيادة، أكّد أنّ اتّفاق جوبا لسلام السودان لم ينص إطلاقًا على مسألة التجنيد ، كما طالب بأهمية معالجة هذه القضية.

وأوضح الصادق ، أنّ اللقاء تطرق لموضوع تبعية ولاية غرب كردفان للولايات الأخرى، مضيفا أن عضو المجلس.

وأشار إلى أنّ هذه القضية سيتم حسمها خلال انعقاد مؤتمر قضايا الحكم في الفترة المقبلة.

ويعيش السودان منذ أبريل 2019، مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز