العدل والمساواة تدعو لتكوين قوة مشتركة لحفظ الأمن وحماية المدنيين





دعت حركة العدل و المساواة السودانية الحكومة والأجهزة الأمنية القيام بدورها في بسط هيبة الدولة و حماية المدنيين وحسم كافة اشكال التفلتات الامنية والتي تتكرر بشكل يهدد الأمن والاستقرار والطمأنينة في البلاد اثر تطور الاحداث فى مدينة الجنينة .

وشددت الحركة على التعجيل وتكوين القوة المشتركة لحفظ الأمن و حماية المدنيين وفق ما نصت عليه اتفاق جوبا للسلام في السودان مشيرة الى ان تنفيذ الاتفاق يعتبر امرا ملحا ومدخلا حقيقيا للاستقرار في الاقليم.

وأعربت الحركة فى بيان لها عن قلقها وعميق حزنها لتطورات الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور يومي السبت والاحد الماضيين و التي ادت الى مقتل واصابة العشرات من المواطنين.

وترحمت الحركة على الموتى وواعربت عن امنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، وناشدت الأهالي بضبط النفس و تغليب صوت العقل و الحكمة في معالجة الاحداث، صوناً للنسيج الاجتماعي، و تفويت للفرصة على المتربصين و دعاة الفتنة. وأهابت بالإدارات الاهلية والاعيان العمل على تعزيز قيم الاخاء والتعاضد بين مكونات مجتمع الولاية.

سونا