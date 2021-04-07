والي غرب كردفان : ندعم إبقاء الولاية باسم إقليم غرب كردفان بحدودها المعروفة





قال والي غرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح إن جماهير ولاية غرب كردفان تُعلق آمالاً عراضاً على مخرجات في تحديد مصير ولاية غرب كردفان قبل الوصول إلى مؤتمر الحكم والإدارة الاتحادي، كما أكد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى التشاوري حول قضايا الحكم والإدارة الذي انعقد بقاعة المجلس التشريعي بمدينة الفولة الذي دعت له حكومة غرب كردفان للتشاور مع مكونات شعب الولاية بهدف توحيد الرؤية حول موقف أهل المصلحة في نظام الحكم الإقليمي وتداعياته المحتملة على مستقبل ولاية غرب كردفان، وكشف حماد صالح عن موقف حكومته الداعم لخيار إبقاء ولايته باسم إقليم غرب كردفان بكامل مساحة الولاية الحالية باعتبار انها تتوفر بها كل مقومات الإقليم من ناحية المساحة وتعداد السكان والموارد، معلناً عن قيام العديد من الورش والملتقيات على كافة المستويات لتوسيع أوعية التشاور.

من جهته أكد ممثل تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير عبدالله حامد إن نهج الثورة قائم على الحوار في كل القضايا، وقال: لذلك نحن هنا للتشاور في مستقبل ولاية غرب كردفان وأكد عبدالله حامد دعم التنسيقية لخيار استمرار غرب كردفان كاقليم بحدود الولاية المعروفة، واستدرك قائلا إن مشكلات الحدود في محليات لقاوة ، كيلك وابيي لا تثنينا عن بلوغ غاية الإقليم الذي ننشده.

الفولة : كباشي موسى

صحيفة الجريدة