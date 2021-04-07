فارس النور : أنا أعرف حميدتي ومتأكد من صدقه تجاه التحول الديمقراطي





راهن مستشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو ( حميدتي ) فارس النور على نجاح طرح السياسيين للبرامج التنموية لخدمة المواطنين بدلاً من الصراع النظري وما وصفه بطق الحنك في اشارة الى مشروع بنك الانتاج الذي أطلقه حميدتي وغيره من المشروعات.

وفي رده على سؤال حول أن المشروعات التي أطلقها قائد الدعم السريع حميدتي دعاية انتخابية له قال مستشار حميدتي في تصريح على هامش تدشين مؤسسة القائد (الحقيبة الرمضانية) بأرض المعارض ببري (دعونا نخرج من البرامج التي تهدف الى الشوفونية أو تلميع السياسيين واذا هم انتقلوا الى مرحلة طرح مشروع كبنك الانتاج لخدمة مليون مزارع فهذه نقلة للسياسيين من الصراع النظري وطق الحنك للسياسة التنموية لكسب الشعب وهذه مرحلة جيدة وتساءل لماذا نريد أن نحاكم الناس بالنوايا وماهي مهمة السياسي ؟ وأجاب (خدمة الشعب) وتساءل مجددا كيف يخدمه ؟ وأردف: هل سنقول للسياسي أنت تريد أن تخدم المساكين حتى نعجب بك فماذا يفعل؟ وشدد على ضرورة أن يكون مقياس ذلك ما اذا كان ذلك السياسي قد ساهم في تحقيق نقلة في حياة الذين قدم لهم مشروعاته وزاد (أم أن السياسي عمل بيهم بهية)،وفيما يتعلق بالهجوم الذي تعرض له مجددا بعد تدشين بنك الإنتاج قال: (أعذر من يردموني لأنهم يركزوا على نقاط الخلاف بينما أركز على المشتركات ومن وجهة نظري من يقومون بردمي أولا هم يصححوني اذا كنت مخطئا، وثانياً يحافطون على المد الثوري حتى لا تخمد الثورة وأنت تحتاج لمن يذكرك) وأكد بأنه لا يشعر بالقلق جراء تكرار الهجوم عليه وذكر ( لست قلقا فأنا أعرف نواياهم فهم يريدون للثورة أن تنجح وأن تتقدم البلاد)، ورأى أن من يهاجموه يشعرون بالخوف ولديهم هواجس من الديكتاتوريات، وزاد: أنا أؤمن بكل هذه الأشياء واسعى لتحقيقها بطرق مختلفة فنحن فريق واحد).

واستدرك قائلاً: (لكن لا يمكن أن نلعب كلنا رأس حربة وأنا أعرف حميدتي ومتأكد من صدقه تجاه التحول الديمقراطي الذي يعمل على حمايته وظل يقدم لحماية الفترة الانتقالية وهم يرون غير ذلك).

صحيفة الجريدة