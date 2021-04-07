الموسيقار محمد الأمين يعود للحفلات الجماهيرية وسخط علي قيمة التذكرة





يعود الموسيقار محمد الأمين للحفلات الجماهيرية بعد غيبة طويله عن جمهوره ومحبيه.. ويقام الحفل بمسرح نادي الضباط بالخرطوم.. وبالمقابل رحب جمهور الفنان الكبير بعودته للغناء في الحفلات الجماهيرية بعد أن توقف تقديرا للوضع الصحي للبلاد وتنفيذا لأمر الطوارئ الخاص بجائحة كورونا..

الجدير بالذكر أن الحفل تنظمه شركة البروف والتي درجت علي تنظيم حفلاته الجماهيرية بعد أن دخل في خلاف مع متعهد الحفلات المعروف ابراهيم شلضم..

وقد تذمر قطاع كبير من جمهور محمد الامين بسبب قيمة التذكرة العالية والتي وتتفاوت ما بين ٣٠٠٠ الف جنيه و ١٣٠٠.

سراج الدين مصطفي

صحيفة الصيحة