عضو مجلس السيادة عائشة موسى تلتقي مجموعة الحارسات النسوية





أمنت الأستاذة عائشة موسى السعيد ، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى ،فيما يختص بتمثيل المرأة ونسبة مشاركتها في الحقائب الوزارية والمؤسسات الحكومة. واشادت لدى لقائها (بحسب سونا) بالقصر الجمهوري ظهر اليوم، مجموعة الحارسات النسوية ،بالدور الكبير التي تضطلع به المجموعة، في حفظ وصون قيم الثورة وشعاراتها حرية سلام وعدالة. وأوضحت الأستاذة يسرية عوض حمد، عضو المجموعة ان المبادرة تزامنت مع قيام ثورة ديسمبر ، بهدف المحافظة على حقوق المرأة ومكتسباتها ، ولضمان تمثيلها العادل في المناصب الدستورية والمؤسسات العامة ،مشيرة الي ان المجموعة تقدمت بطعن لمجلس الوزراء والمحكمة الدستورية لتعديل تمثيل المرأة حسبما نصت عليه الوثيقة الدستورية والقاضي بتمثيلها بنسبة ٤٠ ٪ ، وتسليم مذكرة بهذا الشأن لمجلس السيادة .

الخرطوم (كوش نيوز)