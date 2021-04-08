تاور: يجب إزالة الصورة الذهنية السلبية بين شعبي السودان ومصر





أكد عضو مجلس السيادة صديق تاور، على ضرورة إزالة الصورة الذهنية السلبية بين شعبي السودان ومصر ومناقشة المسكوت عنه في المزاج العام، وتابع: “خاصة ما يجري في القهاوي والمحلات العامة والسوشيال ميديا بين الشعبين الشقيقين”، موضحًا أن ذلك من أجل تعزيز وتقوية العلاقات الأزلية بينهما. وطالب تاور بحسب صحيفة السوداني خلال مخاطبته، الجلسة الافتتاحية لملتقى (العلاقات السودانية المصرية: الحاضر والمستقبل) الخميس، الكُتّاب والمثقفين والفنانين والرياضيين بوضع خارطة لتمليك الحقائق للمواطن السوداني والمصري، وأشار إلى أن السودان ومصر علاقاتهما قوية وتاريخية وأزلية وتعتبر الأقوى في العالم.

الخرطوم ( كوش نيوز)