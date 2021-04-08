رئيس مجلس الوزراء يعود للخرطوم





عاد للخرطوم مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك والوفد المرافق له قادماً من زيارة شملت ولايتي شمال وجنوب كردفان استغرقت يومين.

وخاطب رئيس مجلس الوزراء نهار اليوم مؤتمر السلم والأمن والتنمية بمحلية القوز بولاية جنوب كردفان، وتسلم توصيات المؤتمر التي شملت محاور الأمن والاقتصاد والتنمية، والخدمات.

وكان د. حمدوك قد استهل زيارته بمدينة الأبيض صباح أمس حيث خاطب مؤتمر تنمية الصمغ العربي وتفقد سوق المحاصيل، وعقد عدة اجتماعات مع حكومة الولاية والفعاليات السياسية والاجتماعية بولاية شمال كردفان ، وتوجه صباح اليوم إلى مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان، ثم عاد للآبيض ومنها للخرطوم.

رافق رئيس مجلس الوزراء في هذه الزيارة وزراء شؤون مجلس الوزراء، الداخلية، الزراعة، الحكم الاتحادي والشباب والرياضة.

سونا