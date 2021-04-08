السودان..المعادن تنتظر طلبًا من أرياب





نحاس، زنك، رصاص، يتوّفر داخل مربع شركة أرياب.

طالبت وزارة المعادن شركة أرياب للتعدين بضرورة الاهتمام باستخراج المعادن المصاحبة للذهب من نحاس وزنك وفضة ورصاص والتي تتوفر اقتصادية داخل مربع شركة أرياب.

وتقّدر كميات خام النحاس (1.300.00) طن والذهب (140) طن ، إلى جانب (3000) ألف طن من الفضة و(700.000) ألف طن من الزنك تقدّر قيمتها بأكثر من (16) مليون دولار.

وكشف وكيل الوزارة عبد الله كودي، الخميس، عن إمكانية إقامة منطقة صناعية نموذجية بالقرب من أرياب

ودعا إدارة الشركة إلى ضرورة الاهتمام بتقديم المسؤولية المجتمعية للمجتمع المحلي والعمل تنمية وتطوير البنى التحتية للمنطقة.

سونا