ارتفاع الطلب على اللحوم الصافية يقفز بأسعارها لألفيْ جنيه للكيلو





تشهد ملاحم العاصمة الخرطوم زيادات جنونية في أسعار اللحوم وضعف حجم العرض خاصة على اللحوم الصافية لإعداد ” الشرموط”. وعزا بعض التجار ذلك لزيادة الطلب وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع تكلفة الترحيل.

وأكد صاحب ملحمة بالخرطوم”2″ ارتفاع أسعار اللحوم خاصة الصافية التي ارتفعت إلى ألفي جنيه بدلا عن(1,800) جنيه، لافتا الى تراجع حجم العرض وزيادة الطلب من قبل المواطنين من كيلو إلى (5_6) كيلو، متوقعا زيادة جديدة في الاسعار، وقال أن هنالك ركودا بالاسواق.

السوداني